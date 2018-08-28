В Комсомольске-на-Амуре появится аллея инженеров

Аллея инженеров появится в Комсомольске-на-Амуре. Открытие объекта приурочено к Общероссийскому конгрессу инженеров «Наука – Инженер – Промышленность», который пройдет в городе с 5 по 6 сентября.

Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики края, аллея будет установлена на территории Комсомольского-на-Амуре государственного университета. В ней будут размещены фотографии выдающихся инженеров и техников Хабаровского края, представителей инженерных династий и технических университетов региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Кроме того, в рамках конгресса откроется выставка ведущих предприятий и организаций Хабаровского края. Ее ключевая идея — показать путь становления инженера, начиная со школы, университета (техникума) до предприятия. Свои экспозиции представят средняя общеобразовательная школа № 23 г. Комсомольска-на-Амуре с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, Губернаторский авиастроительный колледж – Межрегиональный центр компетенций, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщений, а также крупнейшие предприятия региона — Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (филиал компании «Сухой») и Комсомольский-на-Амуре филиал «Гражданских самолетов Сухого», Амурский судостроительный завод, Роснефть – Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод.

Также участников конгресса ждет экскурсия на авиационные предприятия города, где наиболее ярко проявляются достижения и новации современной инженерной науки. Там они смогут вживую увидеть новейшие высокотехнологичное оборудование и весь процесс производства военных и пассажирских самолетов.

«Общероссийский конгресс инженеров – главное инженерное событие года. Практика проведения прошлых конгрессов подтвердила актуальность обсуждаемых проблем. В настоящее время профессия инженера обретает огромную популярность. Техническая работа и техническое творчество показывают свою востребованность. В эти процессы активно включается молодежь. Результатом работы стало увеличение конкурс на инженерные специальности в вузах края в полтора раза», — отметили в министерстве.

На сегодняшний день для участия в форуме зарегистрировалось уже более 300 человек. Всего на конгрессе ожидают около 550 участников, в числе которых представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и институтов развития, производственных и инжиниринговых компаний, научных и образовательных организаций.

Инженеры обсудят современные технологии авиа- и судостроения и их внедрение, построение цифровой экономики, модернизация производства и подготовки высококвалифицированных кадров в рамках формирования системы непрерывного инженерного образования. Для проведения дискуссионных площадок на площади перед городским театром драмы будет установлена открытая конструкция, доступная для свободного посещения, а также фотозона.

Подать заявку на участие в форуме, ознакомится с актуальной программой, записаться на экскурсию или стать участником выставочной экспозиции можно на официальном сайте мероприятия.