Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Хабаровского края с юбилеем

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Хабаровского края с приближающимся 80-летием региона. В правительственной телеграмме на имя губернатора Сергея Фургала она пожелала всем мира, добра, новых успехов и достижений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Хабаровская земля являлась важным опорным пунктом в освоении территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока, присоединении и заселении левобережного Приамурья. Благодаря активному развитию торговых связей и транспортного сообщения административный центр края Хабаровск постепенно становился крупным экономическим, производственным, культурным и научно-образовательным центром на Амуре. Жители Хабаровского края во все времена отважно защищали Отечество, упорно и плодотворно трудились, делая все возможное для процветания своей малой родины, — отметила Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что сегодня Хабаровский край — один из перспективных субъектов страны. Машиностроение, металлургия, сельское хозяйство играют ведущую роль в динамичном развитии экономики региона. Здесь эффективно работают предприятия промышленного, топливно-энергетического и горнодобывающего комплексов.

— В крае созданы комфортные условия для активной предпринимательской деятельности, осуществляется инвестирование в высокотехнологичные и инновационные производства, реализуются социально значимые проекты. Органами государственной власти субъекта Российской Федерации многое делается для повышения уровня жизни и благосостояния людей. Уверена, что и впредь Хабаровский край будет вносить весомый вклад в решение общенациональных задач, — обратилась Валентина Матвиенко.