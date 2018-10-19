Сеть ресторанов быстрого питания KFC открыл резидент СПВ

Компания «ГудФуд ДВ» открывает на территории Приморского края сеть ресторанов общественного питания под международным брендом KFC, которая специализируется на реализации блюд из курицы. Проект с общим объемом инвестиций более 106 млн рублей реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и позволит постепенно создать более 150 новых рабочих мест.

Инвестиционный проект предполагает открытие на арендованных площадях четырех ресторанов в формате in line и food court, из них два уже запущены во Владивостоке, третий откроется в Находке и к концу года в столице Приморского края появится еще один объект. Общая площадь зданий превысит 1300 кв. метров. Местом размещения всех точек питания выбраны торгово-развлекательные центры.

«Перспективы для развития проекта и компании мы связываем с ростом популярности фастфуда в регионе и увеличением турпотока, так как одной из целевых аудиторий являются иностранные туристы, — поясняет генеральный директор ООО «ГудФуд ДВ» Александр Лимаров. — В дальнейшем возможно увеличение числа ресторанов KFC на территории региона, что позволит нам занять лидирующую позицию на рынке заведений быстрого питания».

На территориях Дальневосточного федерального округа представлены многие лидеры фастфуд-индустрии, и все рестораны открыты франчайзи. Эксперты в данной области считают, что хотя открытие ресторана на Дальнем Востоке и предполагает более высокие инвестиции, в сравнении с другими регионами, но возвращаются они быстрее. KFC среди прочих франшиз фастфуда пользуется наибольшей известностью: жареные кусочки курицы в особой панировке, состоящей из одиннадцати трав и специй и представляющей коммерческую тайну, пользуются популярностью в России с 1993 года, когда американская сеть кафе общественного питания появилась в нашей стране.

Проект резидента СПВ предполагает современное оснащение и оформление всех четырех ресторанов. Объекты будут полностью автоматизированы и охраняемы. Для оказания качественных услуг и сервиса высокого уровня планируется постоянное обучение персонала.

На сегодняшний день АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала 942 соглашения об инвестиционной деятельности с резидентами свободного порта Владивосток. Общая стоимость проектов составляет более 540 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 53,9 тысячи рабочих мест. От общего количества инвестиционных проектов 85 на сумму 36,4 млрд рублей и планами создать более 13 000 рабочих мест уже введены.