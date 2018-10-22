Я отношусь к критике нормально, если она обоснована – губернатор Хабаровского края

Это была первая встреча нового главы региона с главными и шеф-редакторами краевых СМИ. Сергей Фургал начал диалог первым, рассказав о том, что всегда с журналистами был предельно честен и открыт для всех СМИ.

— Мой номер телефона есть почти у каждого журналиста. Раньше я всегда сам общался с прессой. Потому что считаю, что это важно, так как от того, как подадут информацию в СМИ или, наоборот, не подадут из-за ее нехватки – зависит настроение общества. Но сейчас я уже не могу отвечать на телефонные звонки, как это было раньше, — сказал Сергей Фургал. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава региона отметил, что рассказывать о деятельности краевого правительства и губернатора по-прежнему будет пресс-служба. Правда, представленная в иной структуре.

Сергей Фургал также затронул тему субсидирования региональных СМИ. По его словам, краевое правительство продолжит выделять средства на эти цели, однако процесс будет пересмотрен. Подлежит пересмотру и положение о краевом профессиональном конкурсе «Золотое перо». По мнению Сергея Фургала, решать кому достанется престижная в среде журналистов награда должны профессионалы, а не чиновники.