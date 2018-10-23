Правительство края рассмотрит варианты погашения долгов коммунальщиков за природный газ

Губернатор края Сергей Фургал провел рабочую встречу с руководством предприятий ПАО «Газпром», работающих на территории региона. Стороны обсудили варианты решения проблемы муниципальных долгов за природный газ, которые копились у коммунальных организаций с 2014 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг, в настоящее время общая сумма долга составляет 642 млн рублей. Главными неплательщиками выступают теплоснабжающие организации Николаевского, Солнечного и Амурского районов. Некоторые из них сегодня находятся в стадии банкротства, поэтому шансы на то, что они вернут деньги — минимальные. Между тем, подача газа в районы продолжается, а значит, сумма долга может еще увеличиться.

Сергей Фургал поручил оперативно разобраться в сложившейся ситуации и подготовить план по выходу из нее. В качестве одного из вариантов решения проблемы будет рассмотрена возможность передачи внутрипоселковых газораспределительных сетей муниципалитетов в собственность «Газпрому». Это позволит газовой компании компенсировать недополученные платежи.