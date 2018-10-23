На конкурс «Лидеры России» подали заявки более 180 тысяч человек

Всего два дня осталось до окончания регистрации на второй Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». По данным организаторов, уже поступило более 180 тысяч заявок из 56 стран мира. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом женщины активнее принимают участие. Доля зарегистрировавшихся россиянок составляет 22,3 процента. Более 24 процентов от всех заявок с Дальнего Востока также подано женщинами.

Одна из тех, кто решил попробовать свои силы во втором конкурсе, хабаровчанка Яна Пестова. Она руководит пресс-центром Тихоокеанского государственного университета, там же преподает на кафедре «Реклама и связи с общественностью». Кроме того, Яна — официальный представитель Российской ассоциации по связям с общественностью в Хабаровске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Почему я решила поучаствовать в проекте «Лидеры России»? Потому что Хабаровский край дал мне возможность раскрыть свои лидерские качества. Еще в школьные годы мы с одноклассниками учились выстаивать систему школьного самоуправления. Потом, будучи студенткой, я продолжала развиваться в этом направлении. Сегодня навыки пригождаются в реализации коммуникационных проектов регионального и международного уровней. Согласитесь, что ответственность за произнесенные мнения в публичном пространстве колоссальна и требует опыта, мастерства и, несомненно, лидерских качеств. Проект «Лидеры России» позволит выявить сильных управленцев Хабаровского края, в том числе, в сфере управления публичных коммуникаций и развития общественных связей», — сказала Яна Пестова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте лидерыроссии.рф от управленцев не старше 55 лет с опытом руководства не менее пяти лет. Для участников от 25 до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Победители получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а также возможность работать с известными наставниками, также смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

В этом году в число наставников конкурса «Лидеры России» вошли такие известные управленцы как Заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, Председатель ЦИК Элла Памфилова и другие известные женщины-руководители.

«История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов. Приглашаем представительниц прекрасного пола ещё более активно подавать заявки на конкурс», — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». Цель проекта — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.