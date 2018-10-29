Депутат Госдумы Борис Гладких продолжает работать над решением проблем обманутых дольщиков

Накануне стало известно, что главное военно-строительное управление №6 получило 109 млн рублей от Минобороны РФ и направит их на достройку проблемных домов дольщиков в Хабаровске. Управление готово сдать до конца 2018 года два дома — №35 по улице Павла Морозова и №26 по улице Выставочной. Раннее, дольщики этих домов обращались к депутату Государственной думы РФ от Хабаровского края Борису Гладких. Парламентарий сообщил, что им для решения сложившейся ситуация ведется переписка с Минобороны и Роскосмосом, а также с Росреестром, Сбербанком.

Неоднократно парламентарий проводил рабочие встречи с хабаровскими дольщиками по проблемным вопросам, в том числе и с участием застройщика – ГВСУ №6. Со всеми проблемными вопросами парламентарий давно знаком.

— Ранее мною были направлены письменные запросы в Минобороны и Роскосмос для решения сложившейся ситуации. Также мною ведется переписка с Росреестром, Сбербанком. К текущим вопросам относятся отдельные проблемы взаимодействия ГВСУ с ресурсоснабжающими организациями. Взаимодействие с дольщиками по всем проблемным вопросам продолжается, — сообщил депутат Госдумы Борис Гладких.

По информации ТАСС, эти 109 миллионов — долг военного ведомства. Таким образом минобороны частично погасило задолженность перед ГВСУ № 6 за работы, выполненные при строительстве и реконструкции Владивостокского президентского кадетского училища. Средства будут направлены на завершение строительства трех домов в Хабаровске – дома №29 и 35 по улице Павла Мороза и дом №26 по улице Выставочной.

Напомним, депутат Государственной думы от Хабаровского края является координатора рабочей группы по защите прав вкладчиков и дольщиков на Дальнем Востоке.