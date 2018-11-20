Хабаровский край стал одним из лидеров по итогам ежегодного дистанционного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Шестой год подряд край удерживает свои позиции в категории «высокая инвестиционная привлекательность». По итогам мониторинга регион занял 2 место по ДФО и 11 место в стране. Результаты рейтинга, основанного на собственной методике, представило «Национальное рейтинговое агентство». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Эксперты оценивают регионы по семи факторам инвестиционной привлекательности – географическое положение, природные и трудовые ресурсы, инфраструктура, внутренний рынок, производственный и институциональный потенциал, финансовая устойчивость.

Как отметили в министерстве экономического развития края, сохранению текущих позиций способствовала благоприятная динамика по нескольким позициям.

Так, в регионе наблюдается рост инвестиций в основной капитал. По сравнению с первым полугодием 2017 года, с января по июль 2018 года повышение составило почти 8 процентов, также зарегистрировано снижение уровня безработицы на 1,2%, а уровень занятости повысился на 0,25%.

В течение 2017 года в бюджет края поступило на 4,6 млрд рублей налоговых отчислений больше, чем годом ранее. Такие показатели достигнуты, в том числе, за счет роста платежей по налогам на прибыль и имущество организаций, доходы физических лиц, акцизам.

В регионе проводится серьезная работа по созданию инвестиционной инфраструктуры для поддержки резидентов ТОСЭР и СПВ. В части развития малого и среднего предпринимательства проведена реформа патентной системы налогообложения. Предпринимателям предоставляется консультационная и финансовая поддержка.

Кроме того, Хабаровский край занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах: вошел в ТОП-3 по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия, находится на 16-м месте в рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства и в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.