В краевой столице торжественно открыли Год театра одновременно со всей страной. В мероприятии приняли участие представители всех театральных организаций края. В течение полутора часов зрителей знакомили с творчеством государственных театров и любительских студий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как рассказали в краевом министерстве культуры, в следующем году жителей региона ждет множество мероприятий. Среди них — всероссийская акция «Ночь в театре», всероссийский фестиваль любительских театров «Дальневосточный бенефис», краевая профильная смена «Сенсация». В краевых музеях откроются тематические выставки. Кроме того, для работников сцены пройдут мастер-классы и образовательные проекты.

— Год театра — это год событий. Впереди выступление Хабаровского театра кукол на театральном фестивале «Золотая Маска», а во внеконкурсной программе — выступления краевого театра драмы и ТЮЗа. Кроме того, в 2019 году нас ожидает Всероссийский проект «Большие гастроли». В Хабаровском крае свои постановки представят три федеральных театра — академический театр имени Моссовета, академический театр драмы им. Пушкина и Санкт-Петербургский Камерный музыкальный театр. В свою очередь, хабаровские спектакли увидят жители Южно-Сахалинска, Астрахани, Кемерово, Санкт-Петербурга, Томска, Нерюнгри, Саратова и Читы, — отметил министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.

Напомним, 2019 год согласно Указу Президента России объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке федерального министерства культуры.

По данным краевого министерства культуры, в регионе действуют 6 государственных профессиональных театров. Также работает 3 частных театра. Самодеятельное театральное творчество представлено 5 театрами-студиями и 282 клубными, студенческими и школьными коллективами.