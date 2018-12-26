Центры занятости в 13 российских регионах предложат с начала 2019 года целевое трудоустройство в 10 дальневосточных компаниях. На прошедшем в Роструде совещании под председательством заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева представители регионов рассказали о подготовительной работе и первых успехах. Проект реализуется Рострудом, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в партнерстве с инициативными центрами занятости 13 субъектов и 10 компаниями Дальнего Востока, заинтересованными в масштабном привлечении сотрудников в ближайшие годы.
Примером успешного взаимодействия дальневосточных компаний и центров занятости поделилась Алена Гаврилова, директор по управлению персоналом ООО «УК «Колмар». Служба занятости Республики Бурятия при поддержке АРЧК ДВ провела в Улан-Удэ ярмарку вакансий в интересах ведущей дальневосточной угледобывающей компании. В результате 118 граждан выразили готовность переехать в г.Нерюгри на работу, 45 из них уже переехали, 12 согласились на работу по вахтовому принципу, 61 проходят стажировку. Алена Гаврилова прокомментировала: «Мы видим ощутимый результат взаимодействия со службами занятости. Преимущества такого подхода состоят в том, что мы адресно представляем возможности для трудоустройства тем людям, которые имеют профильный опыт работы, а также находятся в поиске новой работы. Формат прямого взаимодействия позволяет рассказать об условиях жизни и работы, специфике и преимуществах. Люди получают ответы на все свои вопросы, им легче принимать решение о переезде. Рассчитываем, что подобная лучшая практика будет распространяться и в других регионах в следующем году».
Другим примером успешного взаимодействия дальневосточных компаний и центров занятости стало создание центра компетенций ССК «Звезда», работающего с сентября этого года на постоянной основе на базе центра занятости в Астрахани. Специалист центра представляет вакансии, проводит собеседования и консультирует заинтересованных соискателей по уникальному для России судостроительному проекту. Подобные центры компетенций также открываются в Санкт-Петербурге и в Севастополе. В 2019 году еще четыре центра компетенций, представляющие вакансии дальневосточного флагмана судостроения, откроются в российских городах. При выборе города для размещения центров учитывается специфика рынка труда региона: наличие образовательных организаций по профилю востребованных вакансий или предприятий этой отрасли.
Для «Русагро-Приморье» – компании, нацеленной на привлечение квалифицированных кадров из российских регионов, специализирующихся на сельском хозяйстве, в рамках проекта представляет интерес взаимодействие с центрами занятости Белгородской, Липецкой, Воронежской, Томской и Новосибирской областей, Хабаровского края и других регионов. Юрий Савицкий, менеджер по персоналу «Русагро-Приморье», рассказал: “«Русагро» входит в состав «большой тройки» сельхозпроизводителей России. На территории Дальнего Востока у нас действуют три бизнес-направления: масложировое, сельскохозяйственное и мясное. Все они представлены на территории Приморского края. Выращиваем сою и кукурузу, занимаемся производством масла и майонеза на предприятии в городе Уссурийске. В 2014 году мы запустили проект «Русагро-Приморье», который направлен на строительство целого агропромышленного кластера в ТОР «Михайловский». Реализация данного проекта потребует открыть 2000 рабочих мест к 2020 году. Мы приглашаем на работу специалистов различных специальностей: инженерно-технических, экономических, гуманитарных. Требуются ветеринарные врачи, агрономы как основные драйверы развития животноводства, сельского хозяйства. У нас есть поддержка для переезжающих молодых специалистов: мы предоставляем жилье, компенсируем затраты на авиабилеты, на перевоз личных вещей, предоставляем конкурентоспособную заработную плату и поддержку опытных наставников”.
В центры занятости обращаются как безработные граждане, так и те, кто хотел бы сменить работу. Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, подчеркнул: «На Дальнем Востоке запускаются новые предприятия, растет число создаваемых рабочих мест, которые не всегда могут быть заполнены с помощью местных кадров. Мы хотели бы донести информацию о вакансиях дальневосточных компаний и возможностях для переезда до заинтересованных граждан, предложить им при поддержке Агентства в сотрудничестве с Рострудом и службами занятости услугу по переезду на Дальний Восток».
Напомним, в программе привлечения кадров для дальневосточных компаний сейчас участвуют 13 субъектов Российской Федерации: Белгородская область, Забайкальский край, Липецкая область, Республика Бурятия, Республика Удмуртия, Томская область, Воронежская область, Астраханская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край. В центрах занятости этих субъектов будет доступна детальная информация о возможностях трудоустройства в 10 дальневосточных компаниях: ООО «ССК Звезда», ООО «Русагро-Приморье», ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ГК «Доброфлот», ПАО «Амурский судостроительный завод», РФП Групп (ООО «Амурская лесопромышленная компания», ФГУП «ЦЭНКИ», ООО УК «Колмар», ОАО «Золото Селигдара», ПАО «Якутскэнерго».
Эта запись была опубликована 26.12.2018в 22:17. В рубриках: Общество.
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