Центры занятости в 13 российских регионах предложат с начала 2019 года целевое трудоустройство в 10 дальневосточных компаниях. На прошедшем в Роструде совещании под председательством заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева представители регионов рассказали о подготовительной работе и первых успехах. Проект реализуется Рострудом, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в партнерстве с инициативными центрами занятости 13 субъектов и 10 компаниями Дальнего Востока, заинтересованными в масштабном привлечении сотрудников в ближайшие годы.

Примером успешного взаимодействия дальневосточных компаний и центров занятости поделилась Алена Гаврилова, директор по управлению персоналом ООО «УК «Колмар». Служба занятости Республики Бурятия при поддержке АРЧК ДВ провела в Улан-Удэ ярмарку вакансий в интересах ведущей дальневосточной угледобывающей компании. В результате 118 граждан выразили готовность переехать в г.Нерюгри на работу, 45 из них уже переехали, 12 согласились на работу по вахтовому принципу, 61 проходят стажировку. Алена Гаврилова прокомментировала: «Мы видим ощутимый результат взаимодействия со службами занятости. Преимущества такого подхода состоят в том, что мы адресно представляем возможности для трудоустройства тем людям, которые имеют профильный опыт работы, а также находятся в поиске новой работы. Формат прямого взаимодействия позволяет рассказать об условиях жизни и работы, специфике и преимуществах. Люди получают ответы на все свои вопросы, им легче принимать решение о переезде. Рассчитываем, что подобная лучшая практика будет распространяться и в других регионах в следующем году».

Другим примером успешного взаимодействия дальневосточных компаний и центров занятости стало создание центра компетенций ССК «Звезда», работающего с сентября этого года на постоянной основе на базе центра занятости в Астрахани. Специалист центра представляет вакансии, проводит собеседования и консультирует заинтересованных соискателей по уникальному для России судостроительному проекту. Подобные центры компетенций также открываются в Санкт-Петербурге и в Севастополе. В 2019 году еще четыре центра компетенций, представляющие вакансии дальневосточного флагмана судостроения, откроются в российских городах. При выборе города для размещения центров учитывается специфика рынка труда региона: наличие образовательных организаций по профилю востребованных вакансий или предприятий этой отрасли.

Для «Русагро-Приморье» – компании, нацеленной на привлечение квалифицированных кадров из российских регионов, специализирующихся на сельском хозяйстве, в рамках проекта представляет интерес взаимодействие с центрами занятости Белгородской, Липецкой, Воронежской, Томской и Новосибирской областей, Хабаровского края и других регионов. Юрий Савицкий, менеджер по персоналу «Русагро-Приморье», рассказал: “«Русагро» входит в состав «большой тройки» сельхозпроизводителей России. На территории Дальнего Востока у нас действуют три бизнес-направления: масложировое, сельскохозяйственное и мясное. Все они представлены на территории Приморского края. Выращиваем сою и кукурузу, занимаемся производством масла и майонеза на предприятии в городе Уссурийске. В 2014 году мы запустили проект «Русагро-Приморье», который направлен на строительство целого агропромышленного кластера в ТОР «Михайловский». Реализация данного проекта потребует открыть 2000 рабочих мест к 2020 году. Мы приглашаем на работу специалистов различных специальностей: инженерно-технических, экономических, гуманитарных. Требуются ветеринарные врачи, агрономы как основные драйверы развития животноводства, сельского хозяйства. У нас есть поддержка для переезжающих молодых специалистов: мы предоставляем жилье, компенсируем затраты на авиабилеты, на перевоз личных вещей, предоставляем конкурентоспособную заработную плату и поддержку опытных наставников”.

В центры занятости обращаются как безработные граждане, так и те, кто хотел бы сменить работу. Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, подчеркнул: «На Дальнем Востоке запускаются новые предприятия, растет число создаваемых рабочих мест, которые не всегда могут быть заполнены с помощью местных кадров. Мы хотели бы донести информацию о вакансиях дальневосточных компаний и возможностях для переезда до заинтересованных граждан, предложить им при поддержке Агентства в сотрудничестве с Рострудом и службами занятости услугу по переезду на Дальний Восток».

Напомним, в программе привлечения кадров для дальневосточных компаний сейчас участвуют 13 субъектов Российской Федерации: Белгородская область, Забайкальский край, Липецкая область, Республика Бурятия, Республика Удмуртия, Томская область, Воронежская область, Астраханская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край. В центрах занятости этих субъектов будет доступна детальная информация о возможностях трудоустройства в 10 дальневосточных компаниях: ООО «ССК Звезда», ООО «Русагро-Приморье», ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ГК «Доброфлот», ПАО «Амурский судостроительный завод», РФП Групп (ООО «Амурская лесопромышленная компания», ФГУП «ЦЭНКИ», ООО УК «Колмар», ОАО «Золото Селигдара», ПАО «Якутскэнерго».