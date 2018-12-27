Все электростанции филиала «Хабаровская генерация» (АО «Дальневосточная генерирующая компания») будут работать в режиме повышенной готовности персонала в нерабочие и праздничные дни с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно.
В этот период будет установлен особый контроль над состоянием работы технологического оборудования электростанций.
«Эти меры принимаются, чтобы обеспечить надежность работы наших энергообъектов, — комментирует директор филиала Владимир Лариков. – При внештатных ситуациях они позволяют своевременно принять оперативные решения, не допустив перебоев в энергоснабжении жителей Хабаровского края».
В настоящее время на электростанциях филиала обеспечен необходимый запас топлива, резерв исправного энергетического оборудования и запасных частей.
Перед праздничными днями работники электростанций провели внеплановые обходы и осмотры, устранили выявленные неисправности. Кроме того, энергетики усилили меры противопожарной безопасности, дополнительно проверили противопожарное состояние зданий и сооружений, прошли дополнительный инструктаж.
В состоянии повышенной готовности к внештатным ситуациям также находится персонал аварийных бригад. Проверена спецтехника, сделан запас горюче-смазочных материалов для ликвидации нештатных ситуаций.
Своевременная подготовка к нештатным ситуациям позволяет энергетикам быть уверенными в том, что жители края в праздничные дни не останутся без тепловой и электрической энергии.
Эта запись была опубликована 27.12.2018в 20:43. В рубриках: Сводка.
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