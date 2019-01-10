В начала года иностранцы получили почти 800 электронных виз. Всего с августа 2017 года выдано около 60,5 тысяч таких виз.

Больше всего электронных виз – свыше 700 – с начала года на Дальний Восток получили граждане КНР (с августа 2017 года – 46,4 тыс.), около 50 электронных виз получили граждане Японии (с августа 2017 года – 11,7 тыс.).

С начала года электронной визой воспользовалось почти сто иностранцев (всего с августа 2017 года – более 45,3 тыс. человек): все граждане Китая. С августа 2017 года Дальний Восток посетили 9,5 тыс. граждан Японии, 172 гражданина Сингапура, 76 граждан Индии, 31 гражданин КНДР, 21 гражданин Мексики, 21 гражданин Саудовской Аравии, 12 граждан Турции, 9 граждан Бахрейна, 8 граждан Алжира, 6 граждан Марокко, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ, 2 гражданина Кувейта.

С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».

Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Отметим, что граждане Китая смогут посещать Камчатский край без визы. Соответствующее соглашение в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве подписали Правительство Камчатского края и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Напомним, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подготовило проект постановления Правительства РФ о распространении механизма электронных виз на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края, которые в соответствии с Указом Президента России вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на круглом столе, посвященном вопросам применения электронных виз, в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Предполагается, что механизм электронных виз будет распространен на Забайкальский край и Республику Бурятия с 1 июня 2019 года. Пункты пропуска в международных аэропортах Читы и Улан-Удэ имеют все необходимое техническое оснащение. Но после того, как постановление будет подписано Председателем Правительства РФ, нужно будет протестировать систему.