В 02.42 (хбр) 13 января на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в автосервисе на улице Краснодарской. Оперативно прибывшие подразделения пожарной охраны установили, что в здании людей нет. В 03.08 (хбр) пожары был локализован. В 03.49 (хбр) дана его полная ликвидация. От огня пострадало здание автосервиса и 4 автомобиля, находящихся внутри, на общей площади 200 кв. метров. Пострадавших людей нет. Всего для тушения огня привлекалось 18 человек и 5 единиц техники.

Причины пожара и виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России. По предварительным данным, условиями, способствующими развитию пожара до крупных размеров, стало позднее обнаружение возгорания и сообщение о нём в пожарную охрану.