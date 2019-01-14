С 1 января 2019 года решением Комитета цен и тарифов Хабаровского края из тарифа на тепловую энергию для абонентов АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) исключены затраты на выплаты комиссионных сборов банков и других агентов при оплате счетов за энергоресурсы.

Таким образом, при оплате услуг отопления и горячего водоснабжения потребители ДГК в Хабаровском крае будут самостоятельно оплачивать комиссию агента, принимающего платёж. Ранее данная опция осуществлялась ДКГ и учитывалась при формировании счёта на оплату энергоресурсов.

«В январе комиссию с граждан уже начал брать Сбербанк, — рассказывает заместитель генерального директора по сбыту Дмитрий Богдановский. — Остальным операторам возможно требуется время для некоторой перенастройки своих программных комплексов, но и они в скором времени так же начнут брать комиссию с плательщика. Размер комиссии устанавливается самими платежными агентами и может быть разным. Ранее, при осуществлении расчётов между агентами и ДГК размер ставки комиссионного вознаграждения не превышал 1% от суммы оплаты».

Помимо затрат на финансирование комиссионных сборов Комитетом цен и тарифов при утверждении тарифа на тепло также были исключены все затраты на ведение прямых расчетов потребителей, а именно – затраты на ведение баз данных, сопровождение программного комплекса, печать и доставку платежных документов, уведомительную и судебную работу.

Отметим, что АО «ДГК» не разделяет позицию Комитета по ценам и тарифам Хабаровского края по полному исключению указанных затрат и не может нести ответственность перед гражданами за принятые им решения.