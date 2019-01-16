16 января 2019 года в 08.33 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.
Пожарные расчеты прибыли к месту происшествия в считанные минуты. В квартире на четвертом этаже было сильное задымление. Звено газодымозащитной службы быстро приступило к разведке помещений. Из квартиры была эвакуирована и передана бригаде «скорой помощи» женщина, получившая ожоги. Из квартиры этажом выше пожарными было спасено 4 человека, самостоятельно вышли из подъезда 17 жильцов.
На тушение пожара был подан ствол «Б». Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных расчетов в 08.57 (хбр) удалось локализовать огонь, а полностью ликвидировать ещё через 3 минуты. В результате пожара повреждены домашние вещи на площади 10 квадратных метров.
Всего для тушения пожара привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Причины возгорания, виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.
Эта запись была опубликована 16.01.2019в 20:04. В рубриках: Общество.
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