Специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» продолжают работу по оснащению потребителей современными индивидуальными приборами учета потребления электроэнергии. По программе за 2017-2018 годы энергетиками установлено более 5000 счетчиков на территории Николаевского, Хабаровского муниципальных районов и района имени Лазо.

Процесс развития на территории Хабаровского края автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии продолжится и в наступившем году. В планах сетевой компании смонтировать порядка 1500 индивидуальных приборов учета (ИПУ) на юге края: в Вяземском районе и районе имени Лазо.

По словам специалистов службы транспорта электроэнергии Хабаровских электрических сетей, данная работа проводится предприятием в рамках собственной инвестиционной программы во исполнение федерального законодательства в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

— Повсеместная установка так называемых «умных» счетчиков позволяет филиалу существенно снизить риск несанкционированных подключений (набросов), что приводит к сокращению потерь в электросетях и, соответственно, повышает качество электроснабжения. От чего, в конечном итоге, выигрывает сам потребитель. Помимо этого, современные ИПУ могут сохранять показания в течение полугода, что позволяет прослеживать динамику расхода электроэнергии как сетевой компании, так и абоненту, — комментирует заместитель начальника службы транспорта электроэнергии Центральных электрических сетей ХЭС Иван Коваль.

Новые счетчики обладают более высоким классом точности по сравнению с устаревшими моделями и предоставляют возможность специалистам ХЭС снимать показания дистанционно, в автоматическом режиме.

По всем вопросам снятия показаний и объема потребляемой электроэнергии граждане могут обратиться в сетевую организацию.