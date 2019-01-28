С 1 февраля на 4,3 процента будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Размер индексации установлен, исходя из уровня роста цен за предыдущий год, который, по данным Росстата, составил 4,3 процента. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

ЕДВ – самая массовая социальная выплата в России. Её получают федеральные льготники, а это — граждане из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

В Хабаровске и Хабаровском районе – 45 944 получателя ЕДВ.

Размер ЕДВ для федеральных льготников разный, в зависимости от категории получателя. В результате индексации с 1 февраля размер ЕДВ составит от 540,66 руб. (у граждан, подвергшихся воздействию радиации) до 5 403,22 руб. (у инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны – инвалидов; бывших несовершеннолетних узников концлагерей – инвалидов, военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы).

Общие расходы Отделения на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы на 2019 год в сумме 2,4 млрд рублей.

На 4,3 процента будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Так, с 1 февраля 2019 года НСУ составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:

— обеспечение необходимыми лекарственными средствами – 863 руб. 75 коп.;

— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.

Напомним, федеральные льготники, имеющие право на НСУ, могут выбирать вариант его получения — в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Например, можно отказаться от всего набора; от двух любых из перечисленных социальных услуг или от одной из них. Изменить форму получения НСУ можно, подав соответствующее заявление до 1 октября текущего года. Выбор будет удовлетворен с 1 января следующего года.

Заявление можно подать в электронном виде в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР либо лично представить в МФЦ или клиентскую службу ПФР.