179 тонн цветочной продукции стоимостью 1,3 миллиона долларов оформили хабаровские таможенники к Международному женскому дню в 2019 году. В прошлом году к празднику ввезли 279 тонн цветов.

Большая часть цветов доставлена из Нидерландов и Эквадора. Это розы, хризантемы, гвоздики, лилии общим весом 135 тонн, а также 2 тонны орхидей. Помимо этого ввезено 42 тонны цветов для составления букетов, что на 5 тонн больше, чем в прошлом году. Среди них альстромерия, клематис, гидрангея, гипсофила, бруния и другие – всего 40 видов цветов.

Из Японии везли азиатские лютики и цветы для составления и декора букетов общим весом 100 кг.