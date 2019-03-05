Железнодорожный суд г. Хабаровска приговорил авиадебошира рейса авиакомпании «Аврора» к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с применением условного наказания сроком 4 года.

Инцидент произошёл 8 августа 2018 года во время выполнения рейса SU 5640 авиакомпании «Аврора», входящей в Группу компании «Аэрофлот», по маршруту Хабаровск – Красноярск.

В ходе разбирательства судом было установлено, что пассажир Анатолий К. при посадке на борт воздушного судна, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, оказывал сопротивление сотрудникам экипажа, пресекающим его действия, оскорблял других пассажиров, применял физическую силу по отношению к ним, создавая угрозу безопасности пассажиров и экипажа. В результате задержка выполнения рейса «Авроры» составила 35 минут, что повлекло за собой дополнительные затраты авиакомпании «Аврора» в размере более чем 41 тысячи рублей.

Конфликтный пассажир был передан сотрудникам полиции. За свои противоправные действия Анатолий К. был привлечен к уголовной ответственности и взят под стражу.

В течение шести месяцев Анатолий К. находился под арестом. В ходе рассмотрения уголовного дела судом арест был заменен на подписку о невыезде. Дело рассматривалось в особом порядке, с учётом полного признания подсудимым вины по всем предъявленным составам (статьям 213, 316, 116 УК РФ). В итоговом судебном заседании, 25 февраля 2019 года, судом был оглашен приговор. Государственный обвинитель запрашивал 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В итоге Анатолий К. приговорён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с применением условного наказания сроком 4 года и компенсации ущерба, нанесённого Авиакомпании, в полном объёме.

«Авиакомпания не намерена оставлять без правовых последствий ни одно серьёзное нарушение правил поведения на борту самолета, так как от их неукоснительного соблюдения зависят жизни пассажиров и членов экипажа», — отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.