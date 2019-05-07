7 мая 2019 года в Хабаровске инспекторами отдела государственного надзора и контроля в области карантина растений, семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО проведено контрольно-надзорное мероприятие. Его целью стало выявление и пресечение нарушений требований законодательства при реализации семян и посадочного материала отечественного и импортного производства.
На рынке, расположенном на ул. Артемовской, 55г, выявлены нарушения. Три продавца – физические лица – не представили документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества саженцев плодово-ягодных культур (яблок, жимолости, груши, вишни, малины).
Специалистами Управления Россельхознадзора составлено три протокола об административных правонарушениях по ст. 10.12 КоАП РФ («Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений»).
Эта запись была опубликована 07.05.2019в 19:50. В рубриках: Общество.
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