Урегулирование 800-миллионной задолженности за газ потребителей Хабаровского края стало основной темой рабочей встречи представителей газовых организаций и правительства региона.

Совещание было инициирована председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым в феврале 2019 года на заседании комиссии при Совете директоров ПАО «Газпром» по вопросам укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа из-за длительного отсутствия в Хабаровском крае положительной динамики по сокращению долгов за газ.

По состоянию на 01.05.2019 совокупная просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа перед АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» составила порядка 800 млн рублей. Из них около 32 млн рублей – задолженность населения перед поставщиком газа, а более 620 млн рублей сформировано долгами теплоснабжающих организаций (ТСО).

Чуть более 40% задолженности ТСО образовалось за время прошедшего отопительного периода (октябрь 2018 – апрель 2019 гг.). Остальные долги тянутся с трех предыдущих отопительных сезонов.

Учитывая особенности организации газоснабжения Хабаровского края природным газом проекта «Сахалин-1» по международного контракту, стоимость газа по которому не подлежит государственному регулированию и номинирована в долларах США, правительством региона в период с 2014 по 2016 год был предпринят ряд мер, в т.ч. оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям, для компенсации выпадающих доходов ТСО в связи с изменением курса иностранной валюты.

С 2017 года по данным правительства Хабаровского края стоимость газа и курс доллара в полном объеме учтены в тарифах, которые установлены регулятором для теплоснабжающих организаций.

Однако в отсутствие очевидных экономических предпосылок для появления задолженности за поставленное «голубое топливо» в регионе продолжает сохраняться ситуация, когда на одних и тех же производственных мощностях ежегодно создается новая ТСО, а предыдущая становится банкротом.

Так с 2015 года в Хабаровском крае в процедуре банкротства находятся семь теплоснабжающих организаций. При этом есть территории, где муниципальные котельные передаются новым юридическим лицам в нарушение норм действующего законодательства.

«Мы уверены, что выправление в Хабаровском крае ситуации с платежной дисциплиной потребителей «малой энергетики» соответствует интересам и газовиков, и региональных властей. Ведь из-за сложившейся ситуации зачастую население не получает качественных коммунальных услуг, а бюджет недополучает столь необходимые ему налоговые поступления», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг.