В Мичуринском сельском поселении ведется ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в текущем году в муниципалитете будут приведены в нормативное состояние три объекта: улицы Пионерская и Зеленая в селе Нагорном и улица Зеленая в селе Федоровка. Общая протяженность этих дорог составляет 1,9 км. На ремонт будет затрачено 10,9 млн. рублей. Также будет проведен ремонт районной автодороги «Подъезд к с. Воронежское-2» протяженностью 1,56 км, стоимость работ составит 8,4 млн. рублей.

Работы выполняет подрядная организация ООО «БлагоСтрой». В рамках контракта будут проведены мероприятия по устройству нового слоя асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, устройству водоотводных кюветов и водопропускных труб.

В настоящее время подрядная организация выполнила работы по ремонту и устройству водопропускных труб и водоотводных канав, сейчас дорожники укладывают подстилающие и выравнивающие слои из песчано-щебеночной смеси на автомобильных дорогах по улицам Зеленая и Пионерская в Нагорном.

Напомним, всего в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском муниципальном районе будет отремонтировано 20 объектов дорожного хозяйства на сумму 160 млн. рублей. В каждом сельском поселении организованы группы общественного контроля, также к контролю за качеством выполняемых работ привлекаются специалисты ФКУ ДСД «Дальний Восток». Испытания проб использованных материалов будут проводиться в специализированных лабораториях ФГБОУ ВО «ТОГУ» и Дальневосточный филиал ФАУ «Росдорнии».