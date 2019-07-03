Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) прорабатывается вопрос строительства в ДФО специализированного зернового терминала.

«На сегодняшний день большая часть российского зерна экспортируется через порты Азово-Черноморского бассейна, при этом реализация масштабных сельскохозяйственных проектов потребует создания необходимых мощностей непосредственно на Дальнем Востоке», – считает гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.

Он уточнил, что строительство зернового терминала предполагается в рамках создания инфраструктуры международных транспортных коридоров (МТК), что потребует расширения пропускной способности железных дорог, развития инфраструктуры подъездных путей, создания дополнительных мощностей по электричеству, а также проведения комплексной работы по обеспечению МТК достаточной грузовой базой на счет привлечения транзитных грузов из Китая.

Одной из частей создания масштабного специализированного зернового терминала может стать проект по строительству речного порта в Хабаровском крае. Китайская корпорация «Дунцзин» совместно с Китайской компанией строительства портов планирует реализовать на территории Дальнего Востока экспортоориентированный инвестиционный проект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края. Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован пяти дальневосточных населенных пунктах: городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и с. Нижнеленинском. Экспорт продукции будет осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и достигнет объема 20 млн тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 году. Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 млрд руб., в развитие инфраструктуры – дополнительно 15 млрд руб.

До сентября будет возведен склад для сельскохозяйственной продукции площадью 20 тыс. кв. м, построен пункт пропуска. На втором этапе предполагается расширение складских мощностей и строительство двух причалов.