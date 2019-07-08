Напомним, несколько лет назад администрацией Тополевского сельского поселения были определены земельные участки под возведение в селе детского сада и школы. Недавно мероприятие по строительству детсада в Матвеевке включили в программу, входящую в национальный проект «Демография».

При проверке градостроительной документации поселения выяснилось, что отведенные ранее земельные участки попадают в санитарно-защитную зону Хабаровского аэропорта, в которой по современным СанПиН запрещено размещать образовательные и детские учреждения. С учетом всех градостроительных и санитарных норм под детсад была подыскана другая площадка в северной части села. Она находится в транспортной доступности, кроме того, в перспективе там планируется масштабная жилая застройка. Большая территория позволит в будущем построить рядом и школу. Однако жители Матвеевки высказались против переноса места будущего строительства, мотивируя свое решение отдалённостью территории.

Доводы жителей не остались без внимания, поэтому вопрос о выборе земельного участка под детский сад был тщательно и всесторонне изучен. Так, в конце мая в администрации Хабаровского района его обсудили на совещании с инициативной группой сельчан и представителями ОНФ. В начале июня — на совещании при первом заместителе председателя правительства края. Недавно специальная комиссия выезжала на место, где изначально предполагалось строительство, и сделала замеры уровня шума при взлете и посадке самолетов. Замеры показали превышение предельных допустимых параметров шумового воздействия. Это значит, что проект, выполненный даже с учётом специальных мероприятия по шумозащите, не пройдёт государственную экспертизу.

Чтобы еще раз обсудить с сельчанами вопрос выбора земельного участка под стройку, в Матвеевку приехали министр образования края Алла Кузнецова, глава Хабаровского района Александр Яц, представители министерства строительства региона и другие. Главный и весомый аргумент — чтобы успеть в отведенные сроки и выполнить условия федерального софинансирования, необходимо уже в этом году подготовить проект детского сада, а в следующем — начать возведение. Иначе от участия в нацпроекте придётся отказаться, и тогда к вопросу строительства, в лучшем случае, удастся вернуться только через несколько лет. Жителей призвали ещё раз проанализировать вопрос и сделать правильное решение.

Основной довод матвеевцев — детский сад будет далеко, от ближайшей остановки до него еще придётся идти пешком около 2 километров. Хотя в настоящее время многим сельчанам вообще приходится возить детей в детский сад в соседнее Тополево.

— Если проблема состоит только в организации подвоза детей — это не вопрос. Администрация района готова взять на себя обязательства организовать доставку дошкольников до детского сада, если это нужно, — подчеркнул Александр Яц. Он добавил, что при необходимости можно будет продлить маршрут автобуса и установить остановку рядом с будущими социальными объектами.

Аргументы, приведённые в ходе встречи, а также предложения главы района были услышаны — жители Матвеевки выразили свое согласие на строительство детского сада в квартале «Северный». В ближайшее время начнутся работы по проектированию объекта.