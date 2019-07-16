Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии и резюме жителей Хабаровского края с целю узнать, на какую зарплату рассчитывают жители нашего края и сколько предлагают в регионе и в других городах России.

На сегодняшний день предлагаемая работодателями заработная плата в крае составляет 41 649 рублей (данные за июнь 2019), что равно среднему предложению по России. Наиболее высокий оклад за первое полугодие 2019, предлагают в городе Амурске 47 500 руб. Это связано с большим количеством вакансий в сферах «Производство» и «Строительство», а также с тем, что ряд вакансий подразумевает вахтовую работу с релокацией в другие регионы (Хабаровский край, Магаданская область, республика Саха Якутия, Чукотский АО). В остальных городах средняя заработная плата составляет порядка 38000-40000 руб.

Что же касается зарплатных ожиданий, то на сегодняшний день, жители края рассчитывают на 44 054 рубля (данные за июнь 2019), что на 3% ниже чем средняя по России. В целом за последние полгода Хабаровчане рассчитывали получить зарплату в размере 40 000-45 000 рублей.

При этом, наиболее интересные предложения по заработной плате предлагают в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалине. Самую скромную заработную плату предлагают в Новосибирской области.

«Заработная плата в регионах, куда хотели бы переехать хабаровчане примерно такая же, как у нас в регионе или чуть выше — комментируетСофья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО. – Зато заметно выше конкуренция на рынке труда. Так, в Хабаровском крае на сегодняшний день на одну вакансию претендуют 4 человека, что позволяет, относительно быстро найти работу. А в Москве на одну вакансию претендуют уже 7 специалистов, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае 6 человек, в Новосибирской области 5, на Сахалине по 4, в Приморье 3 человека на одну вакансию».