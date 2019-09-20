Около трех тысяч человек в Хабаровском крае могут получить компенсации за ущерб, причиненный во время паводка этим летом. Сейчас в каждом из районов ведут подсчет пострадавших граждан, а также оценивают степень повреждения имущества, которое оказалось в воде. Однако в отдельных муниципалитетах эта работа запаздывает, поэтому Сергей Фургал поручил главам уже до следующего понедельника завершить оценку и представить полные данные о жителях и имуществе. Это позволит властям дополнительно обратиться за помощью в федеральный центр. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Президент поставил задачу, несмотря на то, что многие территории еще подтоплены, и трудно оценить последствия, провести обследование жилья и подсчитать весь ущерб. Это абсолютно правильное замечание, поскольку холода уже подошли. Поэтому нужно подсчитать все очень быстро и так, чтобы ни один человек не был пропущен. У нас есть несколько видов компенсаций, в рамках действующего законодательства мы окажем необходимую поддержку. При этом люди не должны быть брошены, каждому необходимо помочь оформить документы на выплаты, — распорядился Сергей Фургал.

Как доложил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, пока МЧС России одобрило Хабаровскому краю для проведения выплат транш в размере 252 млн рублей. Сумма может быть увеличена, если регион подтвердит, что пострадавших больше, чем было заявлено в предварительных расчетах.

— Выплаты в Хабаровском крае уже идут. В настоящее время финансовая помощь оказана 246 гражданам на общую сумму 8,8 млн рублей. Из этих средств выплачена единовременная материальная помощь до 10 тысяч рублей на сумму 1,75 млн рублей, финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости в сумме 7,1 млн рублей. Через 2-3 дня выплаты начнутся в районе имени Лазо, где их получат 102 человека. В остальных районах начнем выплачивать сразу, как закончат работу оценочные комиссии, — сообщил Анатолий Литвинчук.

Представители администрации Вяземского района подняли на совещании вопрос о помощи тем жителям, у которых земельные участки не были оформлены в собственность. В пример они привели ситуацию в поселке Шумный, который подтопило в начале августа. Там из более чем 30 садовых участков оформленным оказался лишь один. Сергей Фургал сразу отреагировал на проблему.

— Как и в 2013 году, многим, у кого нет на руках правоустанавливающих документов, придется получать выплаты через суд. Поэтому прошу глав максимально облегчить у себя в районах эту процедуру. Нужно организовать помощь в заполнении исковых заявлений. К этой работе нужно подключить юристов, помогут и прокурорские работники. Люди должны получить выплаты в кратчайшие сроки, — еще раз подчеркнул губернатор.

Навстречу пострадавшим от паводка уже пошли некоторые банки, в которых у граждан есть действующие кредиты. Так ПАО Сбербанк объявил о готовности реструктуризировать задолженность своим клиентам. Для этого физические и юридические лица должны обратиться в кредитное учреждение с соответствующим заявлением, к которому приложить пакет подтверждающих документов.

По состоянию на 19 сентября в 89 населенных пунктах Хабаровского края все еще остаются подтопленными 592 жилых домов, в которых проживает 1864 человека. Вода также залила 1770 приусадебных и 2190 дачных участков, 122 участка автодорог. В ПВР временно находятся 36 человек.