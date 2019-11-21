В Хабаровском крае, в рамках федерального проекта «Демография» расширены возможности повышения квалификации для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Со следующего года регион приступит к реализации профильной программы. Впервые для этого направления предусмотрено федеральное финансирование, благодаря чему количество участниц проекта увеличится более чем в два раза.

-Изначально планировалась, что право на бесплатное повышение квалификации получат только те женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако на федеральном уровне было принято решение расширить категории участников проекта. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста, — отметила первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Инна Малинина. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По ее словам, благодаря участию в федеральном проекте женщины смогут повысить квалификацию и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место. Предусмотрена также возможность переобучиться по профессии, востребованной на региональном рынке труда. Таким образом декретницы получат больше возможностей для трудоустройства по специальностям, наиболее подходящим для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

При этом для женщин, имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях, предусмотрена выплата стипендии. Речь идет о минимальном размере оплаты труда, помноженном на районный коэффициент. Реализация федерального проекта рассчитана до 2024 года. За это время в крае бесплатное переобучение и повышение квалификации смогут пройти более 2 тысяч женщин.

Для оформления необходимых документов молодым мамам необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства.

Напомним, что до 2020 года профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, осуществлялось только на средства региональных бюджетов. С 2012 года в регионе таким образом повысили квалификацию и прошли переобучение более 500 женщин.