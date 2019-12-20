Хабаровские медики перевыполнили свои планы по проведению процедур экстракорпорального оплодотворения. В прошлом январе предполагалось, что врачи сделают чуть более одной тысячи операций. Но к концу года удалось провести полторы тысячи манипуляций.

— Все наши процедуры ЭКО сделали врачи краевого перинатального центра. Сейчас это ведущая клиника на Дальнем Востоке. Здесь делают ЭКО как жителям региона, так и приезжим пациентам, которых немало. 1200 процедур было выполнено за счет средств ОМС, — сообщила начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава края Жанна Васильева.

Сейчас эффективность процедуры ЭКО в Хабаровском крае достигла мировых показателей. Вероятность положительного результата составляет 35%. С 2018 года благодаря закупке нового оборудования появилась возможность криозаморозки эмбрионов с последующим их переносом. Теперь с одной процедуры специалисты получают и сохраняют максимальное количество биоматериала, что позволяет не делать повторные заборы и существенно увеличивает шансы на рождение.

В крае работает 5 кабинетов по бесплодному браку, где определяют необходимость проведения ЭКО. За 12 последних лет благодаря ЭКО в регионе уже родилось свыше 2 тысяч малышей.