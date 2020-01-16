Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В первой части своего выступления глава государства значительное внимание уделил улучшению демографической ситуации, поддержке семей с детьми, развитию здравоохранения. В частности, Владимир Путин выдвинул ряд важных инициатив, которые направлены на повышение рождаемости, улучшению материального положения семей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Он поручил усилить работу по предоставлению мест в яслях, предусмотреть выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, продлить программу материнского капитала до 2026 года и увеличить его размер в среднем до 616 тысяч рублей, ввести доплаты классным руководителям, обеспечить бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов.

— Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России, — подчеркнул Президент.

Губернатор Сергей Фургал, комментируя Послание, отметил, что Хабаровский край двигается в русле инициатив, предложенных Президентом.

— Мы работаем уже по многим направлениям, о которых сказал Президент. Это выплаты на детей, льготная ипотека. По школьному питанию – мы уже провели часть работы, с 1 сентября прошлого года у нас все категории школьников питаются одинаково, за льготников платит бюджет. Мы посчитали – для того, чтобы все дошкольники питались бесплатно, нам нужно 800 миллионов. Часть даст федерация, часть краевой и местные бюджеты. Мы не будем в этом вопросе ждать 2023 год, рассчитываем сделать это уже в 2021 году. Что касается детских садов – в прошлом году построили 4, в этом году построим 7. Поэтому к 2021 году вопрос с нехваткой мест в яслях должен уйти. По школам – есть проблемы, но в этом году начинаем строить 5 новых школ, это немало, — отметил губернатор.

В Послании Владимир Путин также указал на дальнейшее развитие первичного звена здравоохранения. Под особый контроль необходимо взять строительство ФАПов и амбулаторий.

— С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90 процентов – это федеральные ресурсы. В свою очередь прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку индивидуального жилищного строительства, — отметил Президент

Также Владимир Путин обратил внимание на подготовку кадров для отрасли. Он предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело – 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 75 процентов. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов.

Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что регион продолжит работу по целевой подготовке врачей.

— Мы в этом году поставили задачу увеличить целевой набор. Других способов решения кадровой проблемы нет. Нельзя сегодня в медицинском университете учить платно. Там должно быть бесплатное обучение. Люди должны быть профориентированы, четко понимать, где они будут работать после выпуска, — подчеркнул Сергей Фургал.

Напомним, что в 2020 году глава государства обратится с Посланием к Федеральному собранию РФ в 16-й раз. Выступление главы государства проходило в выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали депутаты обоих палат парламента, члены правительства, главы регионов, общественники.