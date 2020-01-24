В Хабаровском крае начинается экзаменационная кампания для руководства управляющих организаций. Директорам УК необходимо пройти тестирование, чтобы стать обладателями квалификационного аттестата. Это одно из условий получения лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Как напомнили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования края, аттестат выдается сроком на пять лет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Впервые руководители управляющих компаний края сдавали экзамены в 2015 году. Так как действие аттестата окончилось, тем, кто желает продолжить свою деятельность в этой сфере, необходимо вновь пройти испытания. Они проводятся в форме компьютерного тестирования и состоят из вопросов, подготовленных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Всего утверждено 200 вопросов. К экзамену стоит подготовиться заранее. В сети интернет представлены различные онлайн-тренажеры для подготовки к тесту, — сообщил главный государственный жилищный инспектор края Андрей Коротков.

Он также отметил, что обновлённый список заданий действует с 27 августа прошлого года. Так, например, в тестировании появились вопросы, связанные с требованиями в работе аварийно-диспетчерской службы и лицензионными требованиями. Также претендентам предстоит проверить знания в области эксплуатации жилищного фонда, законодательства, специальных технических регламентов и многого другого. На тестирование отводится два часа, за это время необходимо ответить на 100 из 200 утверждённых вопросов. Для сдачи экзамена необходимо правильно решить не менее чем 86 процентов заданий.

Квалификационный экзамен проводит комиссия по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Хабаровском крае. С 2015 года в регионе проведено более 90 экзаменов, участие в которых приняло свыше 900 человек.