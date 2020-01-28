31 января в Хабаровске состоится широкое обсуждение процесса реализации национальных проектов в крае. Участие в мероприятии примут около 300 человек – представителей региональной Общественной палаты, органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных советов, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Они подведут итоги за 2019 год и наметят перспективные планы на будущий период.

Мероприятие пройдет в актовом зале Дальневосточного государственного медицинского университета. Видеотрансляция в режиме реального времени будет доступна к просмотру по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=pVXlsKMa34s.

Напомним, на реализацию национальных проектов в 2019 году было выделено 10,7 млрд рублей. На средства федерального и регионального бюджетов построены и модернизированы ряд социально значимых объектов в муниципальных районах.

В 2020 году предусмотрено увеличение федерального финансирования в Хабаровском крае на 2,2 млрд рублей. Общая сумма с учетом региональной составляющей – 12,5 млрд рублей. Ключевыми целями определены развитие здравоохранения и образования, повышение рождаемости, создание комфортной городской среды, обеспечение жильем жителей края.

Реализация национальных проектов в субъектах РФ является приоритетным направлением деятельности региональных властей, находится под личным контролем Президента страны Владимира Путина.