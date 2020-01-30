Накануне в Хабаровский край вернулись туристы, отдыхавшие на Хайнане (КНР). Их срочно эвакуировали из-за ситуаций с коронавирусом. В аэропорту служба Роспотребнадзора взяла у каждого пассажира пробы на наличие инфекции. Как сообщили сегодня в региональном минздраве, все тесты показали отрицательный результат.

— Вчера в Хабаровск из Китая прилетели 178 человек, в их числе 36 детей. У них взяли мазки из носа и зева. Наличие вируса в пробах не установлено, — проинформировали в министерстве.

Вчера под подозрение попала группа китайских студентов, проживающих в Хабаровске, у одного из которых были выявлены признаки простудного заболевания. Медики также проверили их на наличие вируса. Пробы молодых людей тоже оказались чистыми.

— Напоминаем нашим жителям, что если у вас были недавние поездки в страны Юго-Восточной Азии и возникли симптомы простуды, следует немедленно обратиться в врачам. У людей с новым вирусом отмечается высокая температура, затрудненное дыхание, как при ОРВИ. Поэтому медиками необходимо будет взять отдельные пробы, чтобы удостовериться в отсутствии заболевания. Убедительно просим не заниматься самолечением, а вызывать скорую помощь или участкового врача, — рекомендовали в ведомстве.

С этой недели скорая помощь в краевой столице работает по новым правилам. По распоряжению Роспотребнадзора бригады приезжают на вызовы к пациентам, попавшим под подозрение, в защитных костюмах. Это помогает максимально обезопасить людей и медицинских работников. Как установила Всемирная организация здравоохранения, самыми эффективными мерами профилактики нового коронавируса вируса сейчас являются ранняя диагностика и максимальная изоляция лиц, контактировавших с зараженными.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с продажей медицинских масок. В последние два дня в аптечных сетях Хабаровска отмечается резкое повышение спроса. Маски не успевают подвозить в аптеки.

— Установлены факты единовременных покупок больших партий масок. Есть факты приобретения гражданами КНР. Возможно, маски скупают и предприятия, где используется рабочая сила из КНР. Жители региона также стали чаще обращаться в аптеки за масками. Возможно, люди стараются обезопасить себя на перспективу, хотя в этом нет никакой необходимости. Просим жителей края сохранять благоразумие и не поддаваться панике, — отметили в минздраве.

Как сообщили в министерстве, сейчас в краевой аптечной сети «Фармация» имеется около 20 тысяч масок. Еще 13 тысяч хранится в аптеке краевого консультативное-диагностического центра «Вивея». Маски регулярно подвозят из центральных регионов страны самолетом.