Горняки Хабаровского края установили новый исторический рекорд по добыче золота. Отчетный год предприятия завершили с суммарным итогом в 25,2 тонны драгоценного металла. Добыча, которая велась, как открытым, так и подземным способом, превысила прошлогодний показатель на 1,7%. И это несмотря на трудности, которые пришлось испытывать золотодобытчикам из-за продолжительного паводка, обрушившегося на Хабаровский край прошлым летом.

— На россыпных месторождениях производители были вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению производственного процесса. Рабочие откачивали воду с полигонов и карьеров, укрепляли дамбы отстойников. Минприроды края установило дополнительный контроль за этой работой. Но все компании достойно прошли сложный период, сумев даже нарастить объемы, что говорит об их высоком профессионализме, — прокомментировали итоги в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Среди предприятий, внесших вклад в общий результат, в ведомстве выделили компании: ООО «Амур Золото», АО «Многовершинное», ООО «Руссдрагмет», ООО «Охотская горно-геологическая компания» и ООО «Светлое», которые вели разработку рудного золота. Эффективно сработали и предприятия, добывающие золото в россыпи. Отличились ООО «Золото Керби», ООО «Конкорд», АО Старателей «Дальневосточные Ресурсы» и Артель старателей «Восток». Кроме того, на рекордные показатели повлиял запуск в эксплуатацию нового месторождения «Полянка» компания «НГК Ресурс», реализующей в Николаевском районе проект по золотодобыче.

За 2019 год вся горнодобывающая промышленность Хабаровского края совокупно перечислила в региональный бюджет 6,8 млрд рублей налогов. Это на 13% больше показателя налоговых отчислений 2018 года, когда горняки перечислили в казну 6 млрд рублей. Все полученные средства пойдут на выполнение социальных обязательств региона перед жителями Хабаровского края.