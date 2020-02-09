Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и краевое министерство здравоохранения разработали для горожан рекомендации, способные помочь избежать инфицирования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Однако бывают и тяжелые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром (Sars). Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп: чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и/или боль в горле.
Если Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие регионы) или были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска, тогда к симптомам следует отнестись максимально внимательно. Необходимо как можно скорее обратиться в медицинскую организацию для проведения обследования и сдачи анализов. При обращении в медицинскую организацию, обязательно проинформируйте врача о пребывании в странах, в которых зарегистрирована заболеваемость коронавирусом.
Чтобы снизить персональный риск заболевания коронавирусной инфекцией:
· мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические спиртосодержащие средства;
· при кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой;
· избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на простуду или грипп;
· готовьте мясо и яйца до полной готовности;
· избегайте незащищенного контакта с живыми дикими или сельскохозяйственными животными;
· избегайте незащищенного контакта с больными (включая касания руками глаз, носа или рта) и с живыми сельскохозяйственными или дикими животными
Мойте руки:
· после чихания или кашля;
· при уходе за больными;
· до, во время, и после приготовления пищи;
· до употребления пищи;
· после похода в туалет;
· после контакта с животными или отходами их жизнедеятельности;
· мойте руки с мылом под проточной водой, когда руки явно загрязнены.
Защитите окружающих от инфекции:
· прикрывайте рот и нос салфеткой, рукавом, или рукой при кашле и чихании;
· выкидывайте салфетки в закрытые мусорные баки после использования;
· мойте руки после кашля или чихания и при уходе за больными.
Готовьте правильно:
· используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и готовой пищи;
· мойте руки в промежутке между разделкой сырого мяса и обращением с готовой пищей;
· придерживайтесь надлежащей практики обеспечения безопасности пищевых продуктов;
· мясо больных животных и животных, погибших от болезни, не должно идти в пищу;
· во время приготовления пищи из сырого мяса, молока или органов животных следует соблюдать осторожность в целях недопущения контакта сырых продуктов с уже приготовленными, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
При покупках на рынках под открытым небом (на стихийных рынках):
· мойте руки с мылом и водой после того, как прикасались к животным или продуктам животного происхождения;
· избегайте контакта рук с глазами, носом и ртом;
· избегайте контакта с больными животными или испорченным мясом;
· избегайте контакта с бродячими животными, твердыми или жидкими отходами жизнедеятельности животных на рынке.
При работе на рынках под открытым небом (на стихийных рынках):
· часто мойте руки мылом и водой после того, как прикасались к животным или продуктам животного происхождения;
· проводите дезинфекцию оборудования и рабочего пространства, по крайней мере, раз в день;
· надевайте защитные халаты/фартуки, перчатки и маску при обращении с животными и продуктами животного происхождения;
· снимайте защитную одежду после окончания работы, ежедневно стирайте ее и оставляйте на рабочем месте;
· не допускайте контакт членов семьи с загрязненной рабочей одеждой и обувью.
По мнению специалистов, соблюдение всех этих рекомендаций поможет хабаровчанам защититься от заражения и сохранить свое здоровье.
Эта запись была опубликована 09.02.2020в 12:17. В рубриках: Медицина.
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