Уровень жизни населения в регионах оценят с помощью рейтинга. Методологию расчетов разработает Агентство стратегических инициатив. Об этом в рамках заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в крае, которое состоялось в Хабаровске, сообщила руководитель дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова. Она также не исключила, что новый социальный рейтинг будет составлен по итогам текущего года.

— Хабаровский край всегда активно подключался к внедрению проектов Агентства. Мы хотим, чтобы вы эту планку не снижали, и присоединись и к нашей новой инициативе, тем более в крае уже есть эффективные решения по предоставлению социальных услуг населению. В новом рейтинге, который охватит сферы образования, здравоохранения, социальной поддержки, личной безопасности, экологии и ряд других, в качестве респондентов выступят жители регионов, — пояснила Ольга Курилова.

Она также отметила, что сейчас в российских субъектах проходят опросы предпринимателей, по результатам которых будет составлен национальный рейтинг инвестиционного климата. У Хабаровского края есть все шансы, войти в ТОП-30.

— Тот задел, который был сделан правительством края, муниципалитетами бизнес объединениями и предпринимателями на протяжении последних четырех лет, просто не может быть оценен по-другому. Не смотря на то, что по итогам прошлого года край занял 39 место, в регионе реализуются успешные практики, которые бизнес может оценить по достоинству, — подчеркнула Ольга Курилова.

Напомним, что согласно поручениям Президента Владимира Путина по развитию инвестиционного потенциала дальневосточных регионов, в ТОП-30 Национального рейтинга должны войти все 11 субъектов округа.