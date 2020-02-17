В Хабаровском крае зафиксировано превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу. По данным регионального министерства здравоохранения, за минувшую неделю простудные заболевания выявлены у 4950 школьников, что выше эпидпорога на 1,8 %. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день в крае закрыто на карантин 13 школ: № 83, «Первые шаги», гимназия № 1, № 44 в Хабаровске, № 35 в Комсомольск-на-Амуре, в селе Нижнетамбовское Комсомольского района. В Верхнебуреинском районе ушли на внеплановые каникулы учащиеся многопрофильного лицея, школы №2 рп. Чегдомын и школы №18 пос. Солони. В Вяземском районе не работают две школы: в городе Вяземский, а также в пос. Дормидонтовка и с. Шереметьево. Общее число заболевших школьников в закрытых школах составляет 1897 человек.

В с. Отрадное Вяземского района временно не работает детский сад. Также на карантин закрыты дошкольные учреждения в пос. Березовый Солнечного района, в пос. Чегдомын Верхнебуреинского района и пос. Де-Кастри Ульчского района. Всего болеют в закрытых садах 257 дошкольников.

В 56 школах закрыто 189 классов, в 24 детских садах — 27 групп. Общее число заболевших в 80 учреждениях составляет 2133 человек.

Всего за минувшую неделю к врачам в крае обратилось 12945 человек с подозрением на ОРВИ и грипп. У 49 обратившихся грипп подтвержден. Эпидемиологический порог в крае среди всего населения превышен на 3,5%.