В министерстве социальной защиты населения края подвели итоги реализации социального контракта. В 2019 году мерой поддержки воспользовались 4140 семей, в которых воспитывается 15740 детей. Всего на эти цели направлено 58,1 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Наибольшее количество контрактов заключили жители Амурского и им. Лазо районов – 760 и 754 соответственно. Также мера поддержки наиболее востребована в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском и Хабаровском районах. Более половины из всех обратившихся на полученные деньги собрали детей в школу. 869 семей вложили средства в развитие личного подсобного хозяйства. На ремонт жилья и строительство хозпостроек деньги направили 759 семей. Также деньги вкладывают в открытие собственного дела, в профобразование и поиск работы.

— Социальный контракт включает в себя мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации семьи. За восемь лет в Хабаровском крае оформлено более 22 тыс. социальных контрактов. За 2019 год в результате предпринятых активных действий по преодолению бедности 1773 человека вышли на самостоятельный источник дохода. Половина из обратившихся — 2159 человек — увеличили натуральные поступления от личного подсобного хозяйства, 245 человек нашли работу, — сообщили в министерстве в минсоцзащиты края.

Отметим, в своем Послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость расширить практику социального контракта.

— Во-первых, прошу Правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации, — сказал Владимир Путин.

В Хабаровском крае на данную меру поддержки в 2020 году предусмотрено 78,5 млн рублей.