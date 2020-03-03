В рамках реализации инвестиционной программы втекущем году Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу компаний РусГидро) планируют проложить более 140 километров линий электропередачи разного уровня напряжения, завершить работы по реконструкции двух подстанций, а также подготовить проектную документацию по масштабному обновлению еще двух центров питания.

В основном средства будут направлены накомплекснуюреконструкцию ПС 35 кВ «Тишкино» в Ванинском муниципальном районе и ПС 35 кВ «СДВ» в краевой столице, а такжена электрификацию ТОР «Николаевск», в том числе площадки «Иннокентьевка», работы по электроснабжению которой энергетики планируют завершить в четвертом квартале этого года.

«В соответствии с заключенным с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» договором для организации надёжного электроснабжения площадки «Иннокентьевка» от центра питания – ПС 110 кВ «Маго» — до объектов заказчика будет построено порядка 10 км воздушной линии 10 кВ. На текущий момент разработанапроектно-сметная документация объекта, готовится пакет документов для проведения закупочных процедур на строительно-монтажные работы», — комментирует заместитель директора Хабаровских электрических сетей по развитию и инвестициям Сергей Новиков.

Кроме этого, к концу года филиал планирует приступить к подготовительным работам по комплексному обновлению сразу двух центров питания Хабаровска – ПС 110 кВ «Амуркабель» и ПС 110 кВ «Восточная». Как отмечают специалисты ХЭС, в рамках намеченной реконструкции подстанцияПС 110 кВ «Амуркабель» фактически будет построена заново, а на ПС110 кВ «Восточная» предусмотрено существенное увеличение трансформаторной мощности.