С этого года бюджетных мест в Дальневосточном государственном медицинском университет стало больше. Как сообщили в краевом минздраве, на факультет «Лечебное дело» согласована квота в 240 мест, а на «Педиатрию» – 140. На каждое направление в сравнении с прошлым годом добавили по 10 мест. В новом учебном году это позволит заполнить 70% мест «целевиками». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В январе этого года Президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию призвал довести количество бюджетных целевых мест в медвузах по специальности «Педиатрия» до 75%, а по «Лечебному делу» — до 70%. Мы практически уже вышли на эти цифры. Надо отметить, что и заполняемость мест хорошая. Абитуриенты приходят подготовленные. В университете вырос средний балл на вступительных экзаменах, где сдается три предмета. На «Лечебном деле» он составил 219, а на «Педиатрии» 215. Можно назвать это рекордом, — рассказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

Огромное значение с этого года планируется уделить и ординатуре. В этом году Минздрав РФ намерен перевести на стопроцентный целевой прием 48 программ по дефицитным медицинским специальностям, что позволит ускорить переобучение врачей первичного звена. Президент же поручил сделать ординатуру полностью целевой.

— На ординатуре в 2019 году у нас было 159 бюджетных мест, из которых 80% — целевые. В этом году мы добавили, и у нас будет 179 места. Думаю, что мы выйдем на 90% целевого обучения. С 2013 года мы довели количество целевиков с 63 до 760. Уверен, что задача, поставленная Президентом, будет выполнена, — подчеркнул ректор.

И бюджетные места для поступающих в медвузы, и целевая ординатура призваны помочь решить многолетнюю проблему дефицита кадров в системе здравоохранения. Этому же способствуют и программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С этого года выплаты в Хабаровском крае существенно увеличились. Так, для врачей, согласившихся работать в сельской местности, вознаграждение выросло с 1 млн рублей до 2 млн рублей, а для фельдшеров – с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. С 2012 года в рамках обоих программ в регионе удалось привлечь 311 специалистов.