Дефицита защитных масок в Хабаровском крае нет. В аптечных сетях краевой столицы в настоящий момент в наличии свыше 50 тысяч штук. При этом средняя цена за маску для взрослого составляет в районе 10 рублей. Такую информацию предоставили в краевом минздраве по итогам последнего анализа ситуации с лекарственным обеспечением в регионе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— На утро четверга, 5 марта, в краевой сети аптек «Фармация» имеется свыше 15 тысяч медицинских масок. Цена за маску не превышает 10 рублей. Еще более 30 тысяч масок есть в сети «Социальная Аптека», где цена составляет от 10 рублей. В аптеке краевого консультативного-диагностического центра «Вивея» в наличии есть 800 упаковок детских масок и ждут крупную партию взрослых. Цены также будут колебаться в районе 10 рублей за штуку, — сообщили в министерстве.

Напомним, что накануне вопросы лекарственного обеспечения в связи с угрозой распространения нового коронавируса COVID-19, обсудили на совещании под руководством Президента страны Владимира Путина. На нем глава государства в числе прочих задач поручил принять действенные меры по снижению дефицита масок и контрою за ценами. В этой связи Председателем Правительства РФ 2 марта принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за территорию РФ, за исключением гуманитарной помощи. Теперь разрешение на вывоз подобных товаров будет давать Правительство России.

Кроме того, депутаты Государственной Думы готовятся внести предложения о поправках в два действующих закона: «Об обращении лекарственных средств» и «Об охране здоровья граждан». Оба документа касаются возможности установления 90‑дневного ограничения цен на препараты, по которым стоимость не регулируется, и по медицинским изделиям, на которые цены не регулируются. В случае необходимости это позволит чётко фиксировать цены в эпидемический период.

— Отдельное внимание на совещании уделили информационным «фейкам» на тему распространения новой инфекции и количества заболевших в России. Президент призвал максимально объективно информировать жителей об этих данных, чтобы не допускать инсинуаций. С самого начала эпидемии по миру это, действительно, стало проблемой. Появлялись ложные сообщения о случаях выявления коронавируса и в Хабаровском крае, что не соответствовало фактам. Поэтому мы всегда готовы предоставить актуальную информацию о текущей ситуации, — заявили в краевом минздраве.

Как доложили на совещании у Президента, в России зафиксировано 3 случая заболевания новой инфекцией. В двух из них заболели граждане Китая, которых выявили в Забайкальском крае и Тюменской области. Один случай проникновения заболевания на территорию России связан в приездом гражданина, вернувшегося из Италии. Ещё троих больных эвакуировали из Японии, где были обнаружены заболевшие на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса». Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани, их состояние удовлетворительное.

Все мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции проводятся под контролем федерального оперативного штаба, а ситуация в ежедневном режиме докладывается Председателю Правительства РФ.