Сегодня на аппаратном совещании в правительстве под руководством губернатора обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Как заявил Сергей Фургал, сейчас в регионе принимаются исчерпывающие меры по недопущению проникновения и распространения этой болезни. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сейчас мы готовимся к весенней волне гриппа и ОРВИ, зимняя уже заканчивается. Ждем, что могут быть случаи серозно-вирусного менингита. Это связано со вскрытием рек и качеством питьевой воды, которая будет ухудшаться с таянием льда. Но мы к этому готовы. Все меры, принимаемые нами сейчас против коронавируса, помогут в борьбе с этими инфекциями, — доложил министр здравоохранения края Александр Витько.

Он также подчеркнул, что в крае продолжает действовать усиленный контроль за всеми прилетающими из-за рубежа. На прошлой неделе запущена горячая линия по коронавирусу. В выходные на нее поступило 12 звонков. По номеру жители края могут сообщить о возвращении из страны, где есть случаи заболевания, и встать на медицинский учет.

— На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае нет. Тест-систем по диагностике этого заболевания у нас достаточно. Препараты для лечения тоже есть. Пациентов с тяжелой формой пневмонии мы обследуем и на новый вирус. Во всех учреждениях, в том числе образования, установлен контроль за заболеваемостью простудными инфекциями, — добавил Александр Витько.

Сергей Фургал поручил подготовить распоряжение, по которому в ближайшие дни главы районов должны будут определить помещения для временных обсерваторов, куда можно будет изолировать заболевших. Также глава региона объявил, что на федеральном уровне принято решение о строительстве на территории Хабаровского края быстро возводимого госпиталя, который впоследствии будет переоборудован в многопрофильную инфекционную больницу. Вместимость нового учреждения составит до 500 коек.

Напомним, что вспышка так вызываемого нового коронавируса распространилась уже более чем на 130 стран. В начале марта это заболевание признали пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились свыше 153 тысяч человек, из которых более 5,7 тысяч умерли.