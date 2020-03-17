В Правительстве края состоялась встреча губернатора Сергей Фургала с генеральным директором УК ООО «Руссдрагмет» Денисом Александровым. Стороны подписали соглашение о дальнейшем социально-экономическом сотрудничестве региона и золотодобывающего предприятия «Многовершинное» в Николаевском районе.

Напомним, «Многовершинное» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий, разрабатывающих одноименное месторождение в Николаевском районе края. В среднем производительность составляет около 4 тонн драгоценного металла в год. В прошлом году компанией активизированы геологоразведочные работы. Завершена оценка запасов на Благодатном месторождении с прогнозируемыми запасами золота до 30 тонн. Это обеспечит производственную деятельность предприятия как минимум до 2029 года.

Кроме того, ООО «Руссдрагмет», развивая свои дочерние предприятия, принимает активное участие в реализации социальных программ и проектов в крае. В прошлом году на эти цели в бюджет региона было направлено около 50 млн рублей. В 2020 году планируется затратить уже 120 млн рублей. К примеру, в рп Многовершинный предусмотрено строительство крытой хоккейной площадки и здания церкви, асфальтирование поселковых дорог, ремонт общеобразовательной школы, детских садов и медицинских учреждений.

— Для нас важно, чтобы на территории Хабаровского края работало как можно больше таких предприятий, которые, с одной стороны, показывают высокую производительность труда и хорошую налоговую отдачу, а с другой – понимают важность и значимость социальных программ, которые сегодня реализуются на территории региона. Со своей стороны мы готовы полностью поддерживать развитие компаний, — отметил губернатор Сергей Фургал.

Глава региона добавил, что в настоящее время решается вопрос по энергетике на территории района и урегулированию тарифов.

Всего на территории Хабаровского края функционирует два дочерних предприятия ООО «Руссдрагмет» – «Многовершинное» и «Белая гора». Золотодобывающие фабрики в Николаевском районе ежегодно показывают высокие результаты. В 2019 году ими добыто более 5 тонн драгоценного металла.