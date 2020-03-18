Такое решение было принято на совещании, посвященном мерам по предупреждению распространения коронавируса на территории города.
Как подчеркнула заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, в Хабаровске не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. Никаких изменений в учебный процесс общеобразовательных школ краевого центра не вносится. С 23 марта ученики уходят на плановые каникулы. В этот период будут ужесточены требования к проведению массовых мероприятий. Планируется, что под запрет попадут праздники и акции с численностью участников более 500 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
«Пока мы не получали рекомендации по разобщению детей. Но этот вопрос ежедневно держим на контроле, работаем с профильными министерствами и Роспотребнадзором», — сообщила Елена Лагошина.
Тем не менее, администрация города должна подготовить помещения для карантинного блока. В них должны быть обеспечены все санитарно-гигиенические требования, предусмотрена возможность для питания, помещения должны быть удобны для проживания людей, находящихся на обсервации.
«Карантинный блок будем организовывать на территории базы «Горные ключи», которая расположена на Владивостокском шоссе. В кратчайшие сроки необходимо там организовать помещения по всем требованиям к обсервации, нужно завезти со складов ГО и ЧС кровати, постельные принадлежности, средства личной гигиены, решить вопрос с питанием. Надо сделать все необходимое для комфортного пребывания людей», — сказал мэр города Сергей Кравчук.
Кроме того, градоначальник дал поручения усилить санитарную обработку общественного транспорта, включая коммерческий, а также на постоянной основе вести мониторинг стоимости продуктов в торговых сетях города.
Эта запись была опубликована 18.03.2020в 09:06. В рубриках: Общество.
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