Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начнет действовать с 20 марта. Соответствующее постановление принято Правительством Российской Федерации, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

«Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, – избежать контактов с потенциальными носителями вируса», – отметил Антон Котяков.

Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.

Напомним, электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.