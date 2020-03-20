Ученики 5-11 классов школ Хабаровского края с 30 марта перейдут на дистанционное обучение. Такое решение принято по итогам совместного заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер, связанных с распространением коронавируса нового типа. Совещание прошло под председательством губернатора Сергея Фургала.

По данным министерства образования и науки края, каникулы в школах продлятся с 23 по 29 марта. Далее, с 30 марта по 12 апреля учеников 5-11 классов переведут на электронное обучение с применением дистанционных технологий. При этом особое внимание будет уделено выпускным классам.

Для учащихся начальной школы предлагается продлить каникулы.

— Для младших классов рекомендовано продлить каникулы до 12 апреля, в этом случае учебный год для них завершится в июне. Коррекционным школы уйдут на каникулы до 12 апреля за исключением детей с сохранным интеллектом и проживающих в интернате. Для них будет организовано дистанционное обучение. Детские дома взяты на особый контроль, усилены меры профилактики. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Всем муниципальным районам рекомендовано проводить дополнительные профилактические мероприятия, — сообщила и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Она также добавила, что для школ на сайте института развития образования размещены ссылки на платформы «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «ЯКласс» и другим. Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов предоставляет издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/). Доступ будет распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний.

Вместе с тем, до 12 апреля не будут работать учреждения дополнительного образования. На время каникул отменена работа всех детских оздоровительных загородных и пришкольных лагерей отдыха. Деньги за путевки будут возвращены.

Ранее на самостоятельное обучение стали переводить учащихся вузов, техникумов и колледжей. С 23 марта на дистанционное обучение перейдут все оставшиеся учреждения. Изменения в образовательном процессе затронут и заочников. На обучение в электронной информационно-образовательной среде с использованием дистанционных образовательных технологий также перешли 12 вузов.