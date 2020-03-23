В Хабаровском крае в связи с угрозой распространения коронавируса отменены смены в детских оздоровительных лагерях, которые планировалось проводить во время весенних каникул. Родителям будет возвращена стоимость путевок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В соответствии с протоколом оперативного штаба Правительства Российской Федерации приостановлен прием детей в федеральные детские центры «Океан», «Орленок», «Смена», «Артек». В свою очередь, министерством образования и науки края издано распоряжение с рекомендациями отменить прием в лагеря с дневным пребыванием и в загородные оздоровительные лагеря. Краевой детский центр «Созвездие» также работать не будет, — сообщила и.о. перового заместителя министра – начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки края Юлия Зотова.

Вернуть деньги за путевки родители смогут, обратившись к руководству детского загородного оздоровительного лагеря. Если речь о пришкольном лагере, то обратиться можно в администрации муниципалитетов, а именно — в управление образования.