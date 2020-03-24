Эти вопросы обсудили сегодня на очередном заседании городского штаба по недопущению распространения вируса нового типа COVID-19, которое провел мэр Сергей Кравчук. Как отметила заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик, в Хабаровске официально подтверждено четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Пациенты, которым поставлен этот диагноз, проходят лечение в больнице №10, их состояние удовлетворительное. Если говорить о городской эпидемиологической ситуации в целом, то с 16 по 22 марта к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 4994 человека, а неделей раннее – 4627. В указанном периоде также было зарегистрировано 166 случаев заболевания внебольничной пневмонией, что не выходит за рамки долговременных статистических показателей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«На примере распространения респираторных заболеваний мы видим, насколько важен сейчас фактор разобщения. Необходимо разделять детские коллективы, соблюдать ограничения по массовым мероприятиям и, самое главное, – применять все барьерные меры, включая утренние фильтры на предприятиях, соблюдать нормы личной гигиены», — сказал Татьяна Скорик.

Исполняющая обязанности начальника управления образования Татьяна Матвеенкова сообщила, что школьники уже разобщены. Сейчас у них начались каникулы, которые для учеников младших классов будут продлены до 12 апреля, а старшее и среднее звено с 30 апреля перейдет на дистанционное обучение. В период каникул полностью отменена работа всех лагерей с дневным пребыванием, экскурсии.

«В родительских чатах мы даем ссылки на онлайн музеи и лектории, чтобы дети могли занять свое свободное время. Мы также рассматриваем возможность организации для младших школьников, за которыми не смогут присмотреть родственники, мини-групп до пяти человек на базе учебных заведений с организацией питания. Их досугом будут заниматься учителя. По нашим данным, сейчас в Хабаровске около таких 70 детей. Некоторые из них – из семей, находящихся в социально-опасном положении», — отметила Татьяна Матвеенкова.

Что касается детских садов, то они продолжают работать. На сегодняшний день в городе закрыто четыре группы в дошкольных учреждениях (по ОРВИ). Усилены утренние фильтры, термометрия, управление образование составляет список семей, которые вместе с детьми возвращаются с отдыха из-за границы.

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лосева отметила, что в период школьных каникул многие дети собираются в фудкортах в торговых центрах, поэтому дезинфекцию в кафе и на предприятиях общепита нужно усилить.

Начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания Олег Тен сообщил, что специалисты управления ежедневно мониторят цены на социально значимые продукты — мясо, молоко, хлеб, масло, сахар и другие. Роста цен на них зафиксировано не было.

«Несколько дней назад наблюдался ажиотажный спрос на ряд продтоваров. Несмотря на это, их ассортимент и количество ни в магазинах, ни у поставщиков не уменьшились. Перебоев не наблюдалось и не ожидается», — сказал Олег Тен.

Как рассказал начальник управления промышленности, транспорта, связи городской администрации Владимир Ощановский, перевозчики в последние дни зафиксировали снижение пассажиропотока в городском транспорта примерно на 5-6%. По его мнению, это связано с тем, что люди все чаще предпочитают посидеть дома или пройтись пешком. Также он отметил, что в хабаровских автобусах, трамваях и троллейбусах продолжается дезинфекция салонов дважды в сутки.

«Двух раз недостаточно: используйте для дополнительного обеззараживания и межрейсовые перерывы», — дал поручение Сергей Кравчук.

Также градоначальник напомнил о необходимости проводить дезинфекцию подъездов и лифтов многоквартирных домов.

«Расслабляться непозволительно: коронавирус – уже в Хабаровске, поэтому настоятельно советую усвоить, что только слаженные действия Роспотребнадзора, администрации города и правительства Хабаровского края могут пресечь у нас эпидемию и минимизировать возможные последствия. Все решения штаба требую выполнять неукоснительно», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Также он отметил, что пережить тяжелые времена людям всегда помогала сплоченность перед лицом опасности и взаимопомощь. Он предложил волонтерам городского добровольческого штаба взять шефство над пожилыми одинокими хабаровчанами: доброхоты могли бы приносить старикам, для которых заражение коронавирусом представляет смертельную угрозу, продукты и лекарства на дом.

«Молодежь в других регионах страны уже ведет такую работу. По-моему, этот порыв – очень достойный и заслуживает уважения. Главное, чтобы волонтеры не забывали о личной безопасности и пользовались всеми способами защиты собственного здоровья», — резюмировал мэр.