На новый режим работы переходят офисы многофункциональных центров в крае. Теперь предоставлять гражданам государственные и муниципальные услуги будут строго по предварительной записи. Как пояснили в министерстве информационных технологий и связи края, такие меры приняты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Работать с гражданами в новом формате структурные подразделения МФЦ начнут завтра, 26 марта. Записаться на прием можно на портале mfc27.ru или по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-42-12. Помимо этого будет ограничен доступ для посетителей к местам самостоятельной работы на гостевых компьютерах. Для удобства заявителей на портале создан сервис «ВОПРОС-ОТВЕТ», где можно получить консультацию по услугам в режиме реального времени, — отметили в министерстве.

Там также подчеркнули, что временно приостановлен приём граждан по оформлению услуг, доступных для самостоятельной дистанционной подачи через информационные системы ГосУслуги и Услуги27. Уточнить информацию можно по короткому бесплатному номеру 115.