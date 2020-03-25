О нем он сообщил сегодня в ходе заседания оперативного городского штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением коронавируса нового типа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Я дал поручение подготовить все необходимые документы для передачи во временное пользование министерству здравоохранения Хабаровского края служебных автомобилей для работы участковых терапевтов хабаровских поликлиник. У нас пять районов в городе, поэтому и машин пока пять. Объем работы, который лежит на медицинских работниках – колоссальный, особенно сегодня, когда количество вызовов докторов на дом сильно возросло. Участковые обслуживают очень большие территории и зачастую передвигаются пешком», — отметил Сергей Кравчук.

Еще одной темой обсуждения участников штаба стала работа по созданию в городе обсерватора на базе гостиницы «Интурист». Предварительное согласие собственника по этому поводу уже получено. В ближайшие дни специалисты проведут все необходимые расчеты для урегулирования вопросов компенсации затрат на его создание. Также Сергей Кравчук поручил активизировать работу управляющих компаний по информированию населения о мерах профилактики.