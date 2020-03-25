Специалисты Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края начали восстановительные и профилактические работы на музыкальном пешеходном фонтане.

— Фонтан – это целый комплекс серьезного многофункционального инженерного сооружения, — подчеркнул и.о. мастера коммунально-эксплуатационного управления ДССХК Сергей Царьков. — Объект оборудован 21 насосной установкой для динамичной подачи воды, двумя фильтровальными установками объем каждой 500 куб для фильтрации воды, сетью водяных трубопроводов протяженностью 5 км. Все это многочисленное инженерное оборудование в зимний период прошло техническую ревизию, уже установлено и готово к сезонной эксплуатации.

В ходе профилактических работ особое внимание уделено очистке от мусора и грязи сетчатых фильтров-приемников в чаше фонтана, должным образом проверена фильтровальная установка, проведена профилактика трубопроводной системы подачи воды.

— Для осуществления эффектного светомузыкального сопровождения работы фонтана в этом году были проведены восстановительные работы всех электронных устройств управления объекта, — отметил инженер-электроник ДССХК Иван Семенчуков. — Серьезные коррективы в эксплуатацию этого объекта внес паводок в августе прошлого года. Чтобы сохранить дорогостоящее электронно-вычислительное и световое оборудование фонтана мы были вынуждены его полностью демонтировать. В результате этой весной с нуля мы вновь подключили и настроили все электронные системы, произвели диагностику и регулировку 168 клапанов подачи вода, 60 контролеров для управления светом и 187 светильников пешеходного фонтана. После последствий паводка были восстановлены все без исключения подтопленные кабельные сети, протяженность которых составляет более 10 км.

В ближайшее время планируется восстановление разрушенных в результате подтопления кабельных систем звукового оборудования. Чтобы все системы управления фонтана синхронно функционировали, с наступлением стабильных положительных температур будет произведен первый в этом году пробный запуск.

— Объем восстановительных и профилактических работ нашими силами уже проведен достаточно серьезный, — подчеркнул генеральный директор Учреждения Александр Павлинов. – Однако для устранения всех замечаний Роспотребнадзора потребуется порядка 3,5 миллионов рублей. За счет этих средств дополнительно будет установлено четыре фильтровальные установки, две более мощные установки ультрафиолетового обеззараживания воды. Также по проекту запланирован монтаж механической подачи химических реагентов для обеззараживания и выравнивания уровня Ph, чтобы вода советовала всем санитарным нормам.

Для проведения запланированных ремонтно-монтажных работ ООО «ИТК-групп» уже подготовило проектно-сметную документацию. Работы на объекте начнутся сразу после определения подрядчика.

Кроме того, этой весной запланирована установка ограждений чаш фонтанного комплекса для безопасности юных хабаровчан. При этом фонтан не утратит своей привлекательности и останется пешеходным.

9 мая в День Победы планируется торжественный запуск этого уникального по своей красоте фонтанного комплекса.